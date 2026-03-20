Сценарист «Матрицы 5» не может раскрыть, появится ли в фильме Киану Ривз

Сценарист Дрю Годдард, который сейчас пишет сюжет «Матрицы 5», рассказал, что вряд ли сможет поделиться деталями фильма. А тем более ответить на вопрос, стоит ли ждать в картине Киану Ривза в роли Нео.

«Не могу многого сказать, потому что мы всё ещё на стадии написания сценария. Мне нужно дать себе пространство, чтобы найти лучшую историю. Думаю, подход будет таким же, как и ко всему остальному — нравится ли мне это? А мне очень нравится то, что Лана и Лилли Вачовски сделали со своими фильмами. Они так много значат для меня, чувствую, что они оказали глубокое влияние на мой творческий голос. Я отношусь к этой ответственности очень серьезно. Чувствую груз желания поступить правильно по отношению к фанатам, по отношению к создателям и по отношению к себе как к фанату».