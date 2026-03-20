Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» с Киллианом Мёрфи вышел на Netflix
Сегодня на Netflix вышел фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек». Картину уже можно посмотреть на стриминге с субтитрами на русском языке.
Сюжет ленты продолжает культовый сериал и разворачивается во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Главные роли сыграли Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»), Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Тим Рот («Бешеные псы»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и другие актёры.
После выхода «Бессмертного человека» франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего проекта перенесут к следующему поколению семьи Шелби.
