Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фильм Левша (2026) — где смотреть онлайн, сюжет, сборы, актёры

Исторический фильм «Левша» с Юрием Колокольниковым вышел в онлайне
20 марта состоялась цифровая премьера фильма «Левша». Историческую драму уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви», Wink и «Кинопоиске».

Видео доступно на VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя два месяца после релиза в кино. За этот срок картина собрала в прокате около 291 млн рублей при бюджете в 841 млн рублей, получив в основном положительные отзывы зрителей.

«Левша» рассказывает историю виртуозного тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов разворачивается детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов. Главными героями выступят офицер Пётр Огарев и гениальный изобретатель по прозвищу Левша.

Главные роли в ленте сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов») Ян Цапник («Одиночка»), Фёдор Федотов («Роднина»), Леонела Мантурова («Злой город») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Беседин («Майор Гром»).

Приятный блокбастер из России. Обзор «Левши»
Приятный блокбастер из России. Обзор «Левши»
