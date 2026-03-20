«Сырая, но весёлая игра». Crimson Desert стартовала со «Смешанных» отзывов в Steam

20 марта состоялся релиз Crimson Desert — новой большой игры студии Pearl Abyss, авторов Black Desert Online. Проект добрался до ПК, PS5 и Xbox Series спустя почти шесть лет разработки и доступен в том числе в России.

Тем временем у игры уже сформировался смешанный рейтинг в Steam — 57% пользователей рекомендуют проект. Геймеры встретили новинку смешанно — одни оказались впечатлены оптимизацией, графикой и боевой системой, другие жалуются на крайне неудобное управление, простейший сюжет и слишком сложный интерфейс. Некоторые геймеры отложили игру до первых патчей, ожидая изменений на основе собственных отзывов.

Что пишут игроки о Crimson Desert

В итоге ещё раз повторюсь, они это сделали, это шедевр на долгие годы. Мы получили игру, в которой можно провести не одну сотню часов, она не надоест, а всё так же будет удивлять и радовать!

Меня пугает количество персонажей и огромный открытый мир. Я просто в ступоре. Нормального обучения нет, вместо обучения за 10 минут запомни всю высшую математику и 30 комбинаций кнопок на геймпаде или клавиатуре. Помогите… Голова болит адски спустя 10 минут шатания по первой деревне, слишком много информации на квадратный метр игры.

Игра сырая. Очень сырая, но мне понравилось в неё играть. Но многих это оттолкнёт и принесёт отрицательные эмоции.

Управление сомнительное. Комбы-вомбы, красивые анимации, зрелищные навыки, но противники будто болванки для битья. Инвентарь очень маленький и много других странных мелочей.

Игра — чистый кайф! Есть нюансы картинки, но их можно подправить настройками, всё индивидуально. Я лично никаких проблем не испытал. Боёвка немного не привычна, но спустя пару часов привыкаешь и в целом нормально. Обучения нет? А вы хотите, чтобы вас за ручку вели? Проработка мира просто отличная, видно, что работа проведена титаническая, всё вокруг живое и реагирует на игрока, просто балдёж. Никаких фризов, никаких зависаний, все идёт абсолютно плавно и гладко, аж душа радуется.

Если как-то подытожить: Crimson Desert — это игра мечты, которую рисовали нам все эти годы как нечто совершенно великое, что станет в один ряд с «Ведьмаком» или «Скайримом». Оказалось, что это неумело собранный проект, с кучей нюансов и проблем, который пытается, тужится, делает — и всё равно умудряется проиграть даже гриндилкам от Ubisoft. Да, возможно, Pearl Abyss соберут отзывы игроков, допилят проект патчами и улучшат какие-то моменты после релиза, но… Игра настолько огромна, что легче сделать новую.