Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «GOAT: Мечтай по-крупному» выйдет в онлайне 24 марта

Мультфильм «GOAT: Мечтай по-крупному» выйдет в онлайне 24 марта
Комментарии

Издание When to Stream раскрыло цифровую дату выхода мультфильма «GOAT: Мечтай по-крупному». Спортивная драма выйдет на стримингах уже 24 марта, спустя полтора месяца после выхода в прокат.

За этот срок лента собрала в кинотеатрах $ 165 млн и получила высокие отзывы от критиков и зрителей. Главного героя в мультфильме озвучил Калеб Маклафлин, Лукас из «Очень странных дел».

Мультфильм рассказывает историю козла Уилла, который получает шанс стать профессионалом в звероболе, контактном виде спорта, где доминируют самые большие и сильные животные. Его новые партнёры по команде не в восторге от того, что в их составе оказалась такая мелочь, но Уилл намерен изменить спорт раз и навсегда.

Материалы по теме
«Острые козырьки» без Томми Шелби: что будет дальше в новом сериале
«Острые козырьки» без Томми Шелби: что будет дальше в новом сериале
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android