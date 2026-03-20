Звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер сыграет в сериале по своему роману

По данным Deadline, звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер хочет сняться в главной роли в сериале, который снимут по её же роману под названием Retreat.

Retreat — это мрачно-комедийный триллер про Лиз Доусон — мошенницу, которая умеет перевоплощаться и всегда держит ситуацию под контролем, пока её не загоняют в угол и она не вынуждена выдать себя за богатую покойницу в Мексике. Внезапно Лиз сталкивается с рядом проблем покойной женщины.

За сценарий отвечает Стив Йоки («Детективы с того света»). Даты начала съёмок или выхода у проекта всё ещё нет. Ожидается, что Риттер сыграет главную роль, то есть Лиз Доусон.

