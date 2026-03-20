Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Во все тяжкие» Дин Норрис выпустит книгу о создании сериала

Комментарии

Американский актёр Дин Норрис анонсировал книгу Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad («Делай, что собирался: Полная устная история «Во все тяжкие»). Произведение поступит в продажу 3 ноября, предзаказы уже доступны для жителей стран Европы, Северной Америки и в Японии.

Будущая книга от актёра, сыгравшего свояка главного героя Хэнка Шредера, расскажет о создании одного из главных сериалов в истории с собственной перспективы. Норрис обещает поделиться ранее неопубликованными историями со съёмок, различными интервью с создателями картины и другими эксклюзивными материалами.

Дин Норрис предлагает фанатам экскурсию за кулисы с интервью и мнениями от актёров и съёмочной группы, раскрытыми секретами производства, а также личными и забавными историями со съёмочной площадки. Норрис рассказывает, каково это — пройти прослушивание и присоединиться к неизвестному шоу на телеканале AMC; работать с коллегами Брайаном Крэнстоном, Аароном Полом, Анной Ганн, Бобом Оденкёрком, Джанкарло Эспозито, а также шоураннерами Питером Гулдом и Винсом Гиллиганом; наблюдать, как сериал обретает собственную жизнь в культурном духе времени, став одним из самых популярных сериалов в истории ТВ. Обязательное чтиво для любого фаната «Во все тяжкие», «Сделай то, что собирался» передаёт дух, товарищество и ту химию, которая сделала проект хитом среди критиков и зрителей.

Сериал «Во все тяжкие» выходил с 2008 по 2013 год и рассказывает об учителе химии Уолтере Уайте, который узнаёт, что болен раком лёгких. Преподаватель решает использовать свои знания для входа в наркобизнес, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. Картина получила высочайшие оценки от критиков и зрителей, стабильно находясь на вершине самых оценённых сериалов.

Материалы по теме
Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?
Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android