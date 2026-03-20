Состоялась мировая премьера фильма ужасов «Я иду искать 2»

20 марта состоялась мировая премьера фильма «Я иду искать 2» — продолжения популярного триллера с Самарой Уивинг в главной роли. Ленту уже можно посмотреть в США, Франции и Швеции, а до остальных стран картина доберётся 26-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Первая часть «Я иду искать» рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. Во второй части девушка оказывается втянута в новые кровавые игры вместе со своей сестрой Фэйт.

Главную роль вновь исполнила Самара Уивинг («Вавилон»). В фильме также снялись Элайджа Вуд («Властелин колец»), Кэтрин Ньютон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»). Режиссёрами выступили авторы оригинала Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

