В России могут ограничить Gemini, ChatGPT и другие нейросети за хранение данных за рубежом

Трансграничные технологии искусственного интеллекта могут быть заблокированы в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новый законопроект Минцифры.

Согласно документу, зарубежные технологии ИИ могут быть запрещены или ограничены в случаях, установленных законодательством. Среди них, например, чат-боты ChatGPT, Claude и Gemini — последний доступен в России прямо в поиске Google.

Как отметил старший юрист MWS AI Кирилл Дьяков, с новым законопроектом подобные нейросети могут заблокировать в стране из-за того, что они хранят данные россиян в других государствах.

Под трансграничными технологиями искусственного интеллекта понимаются все иностранные ИИ-модели, включая ChatGPT, Claude и Gemini, при использовании которых данные о пользователях, запросы и диалоги уходят разработчикам этих моделей за территорию России.

При этом статья законопроекта об иностранном ИИ не устанавливает, в каких именно случаях можно запрещать или ограничивать использование ИИ-моделей. Сам закон планируют запустить с 1 сентября 2027 года.