Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России могут ограничить Gemini, ChatGPT и другие нейросети за хранение данных за рубежом

Комментарии

Трансграничные технологии искусственного интеллекта могут быть заблокированы в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новый законопроект Минцифры.

Согласно документу, зарубежные технологии ИИ могут быть запрещены или ограничены в случаях, установленных законодательством. Среди них, например, чат-боты ChatGPT, Claude и Gemini — последний доступен в России прямо в поиске Google.

Как отметил старший юрист MWS AI Кирилл Дьяков, с новым законопроектом подобные нейросети могут заблокировать в стране из-за того, что они хранят данные россиян в других государствах.

Под трансграничными технологиями искусственного интеллекта понимаются все иностранные ИИ-модели, включая ChatGPT, Claude и Gemini, при использовании которых данные о пользователях, запросы и диалоги уходят разработчикам этих моделей за территорию России.

При этом статья законопроекта об иностранном ИИ не устанавливает, в каких именно случаях можно запрещать или ограничивать использование ИИ-моделей. Сам закон планируют запустить с 1 сентября 2027 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android