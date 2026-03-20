Студию Mobile Legends: Bang Bang продают за $ 6 млрд

Комментарии

ByteDance договорилась о продаже китайской студии Moonton саудовской компании Savvy Games Group. Сделку подтвердил генеральный директор Moonton Юньфань Чжан в письме сотрудникам.

Сумма сделки составляет $ 6 млрд — это на $ 2 млрд больше, чем ByteDance заплатила за студию при покупке. Высокая стоимость объясняется успехом флагманской игры Moonton — Mobile Legends: Bang Bang. Выручка тайтла превышает $ 1 млрд, а количество загрузок — более 1,5 млрд. По данным Esports Charts, в 2026 году MLBB занимает первое место среди самых просматриваемых киберспортивных дисциплин.

Чжан сообщил, что после закрытия сделки он продолжит возглавлять Moonton, остальные руководители также сохранят свои посты. Штаб-квартира студии останется в Шанхае. Сотрудникам пообещали ускоренную выплату премий и дополнительные бонусы.

О переговорах между ByteDance и Savvy Games Group стало известно в ноябре 2025 года. Savvy Games Group принадлежит саудовскому суверенному фонду PIF и активно инвестирует в игровую индустрию — ранее компания вложила $ 265 млн в организатора киберспортивных турниров ESL FACEIT Group.

