Фильм ужасов Я иду искать 2 (2026) — когда выйдет в России, дата выхода в кинотеатрах РФ

Хоррор «Я иду искать 2» выйдет в кинотеатрах России 2 апреля
20 марта состоялась ранняя премьера фильма ужасов «Я иду искать 2» — продолжения популярного триллера с Самарой Уивинг в главной роли. Картина не добралась до России официально из-за ухода студии Searchlight Pictures, однако отечественные кинотеатры уже анонсировали дату показа ленты в стране.

Так, лента доберётся до России 2 апреля — спустя восемь дней после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. Некоторые киносети начнут показы в субботу, 4-го числа.

Первая часть «Я иду искать» рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. Во второй части девушка оказывается втянута в новые кровавые игры вместе со своей сестрой Фэйт.

«Острые козырьки» без Томми Шелби: что будет дальше в новом сериале
