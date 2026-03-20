Crimson Desert — как увеличить инвентарь в игре

Crimson Desert — гигантская игра с большим количеством предметов. Чтобы хранить как можно больше полезного лута, необходимо иметь большой рюкзак, а для этого нужно постоянно увеличивать вместимость инвентаря.

Как увеличить инвентарь в игре Crimson Desert

Количество слотов само увеличится почти вдвое после прохождения первой главы. Просто перетерпите длинное вступление.

Расширение — частая награда за квесты. Если в описании задания вам обещают маленькую, среднюю или большую сумку, то сразу же беритесь за дело.

Средняя сумка в награду за выполнение задания Фото: Pearl Abyss

Большинство торговцев продают маленькую сумку. Она добавит один слот в инвентарь.

Маленькая сумка у торговца в подпольном магазине Фото: Pearl Abyss

Чтобы навести порядок в рюкзаке, нажмите зажмите T на клавиатуре или L3 на геймпаде — и все неприготовленные продукты окажутся в одной ячейке. То же самое работает с одноручным оружием, вещами для алхимии и всем остальным. Только учтите, что предметы в одной ячейке всё равно занимают место.