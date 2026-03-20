Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Crimson Desert (Кримсон Десерт) — как увеличить инвентарь, гайд, где взять сумки

Crimson Desert — как увеличить инвентарь в игре
Комментарии

Crimson Desert — гигантская игра с большим количеством предметов. Чтобы хранить как можно больше полезного лута, необходимо иметь большой рюкзак, а для этого нужно постоянно увеличивать вместимость инвентаря.

Как увеличить инвентарь в игре Crimson Desert

  • Количество слотов само увеличится почти вдвое после прохождения первой главы. Просто перетерпите длинное вступление.
  • Расширение — частая награда за квесты. Если в описании задания вам обещают маленькую, среднюю или большую сумку, то сразу же беритесь за дело.
Средняя сумка в награду за выполнение задания

Средняя сумка в награду за выполнение задания

Фото: Pearl Abyss

  • Большинство торговцев продают маленькую сумку. Она добавит один слот в инвентарь.
Маленькая сумка у торговца в подпольном магазине

Маленькая сумка у торговца в подпольном магазине

Фото: Pearl Abyss

Чтобы навести порядок в рюкзаке, нажмите зажмите T на клавиатуре или L3 на геймпаде — и все неприготовленные продукты окажутся в одной ячейке. То же самое работает с одноручным оружием, вещами для алхимии и всем остальным. Только учтите, что предметы в одной ячейке всё равно занимают место.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android