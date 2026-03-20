Crimson Desert — где найти инструменты и стоит ли их улучшать

Инструменты очень важны в Crimson Desert. Главный герой постоянно использует подручные средства для добычи ресурсов и выполнения квестов, однако их местонахождение бывает неочевидным.

Где найти инструменты в Crimson Desert и для чего они нужны

Почти все нужные инструменты вручат на месте или положат рядом с точкой выполнения квеста. Та же киянка валяется у палатки, где надо вбить колья.

В случае, если вы что-то пропустили, всегда можно вернуться к торговцу в стартовый город — его лавка стоит напротив кузни.

Важно: прокачка топора не ускоряет рубку деревьев — скорее всего, это же относится и к эффективности других инструментов. Пока неясно, это баг или так разработчики всё и задумали. В таком случае тратить ресурсы на прокачку инструментов бессмысленно.