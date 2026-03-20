Опасные отношения (2026) — смотреть трейлер онлайн, дата выхода в России

Триллер «Опасные отношения» с Самарой Уивинг выйдет в России 7 мая — трейлер
Компания «Экспонента фильм» объявила об официальном выходе фильма «Опасные отношения» в российском прокате. Премьера комедийного триллера в России состоится 7 мая. В мировом прокате картина выйдет 24 апреля.

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Экспонента фильм»/Amazon.

Сюжет расскажет о супружеской паре, которая отправляется в отпуск, чтобы наладить свои отношения. Втайне друг от друга они решают убить своего партнёра. Их планы нарушают преступники, неожиданно ворвавшиеся в дом.

Главные роли исполнили Самара Уивинг («Я иду искать»), Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму»), Тимоти Олифант («Чужой: Земля»), Джульетт Льюис («От заката до рассвета») и другие актёры. Режиссёром выступил Йорма Такконе («Чудотворцы»).

