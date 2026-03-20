Crimson Desert — как открыть быстрое перемещение в игре

Crimson Desert — гигантская игра с огромным открытым миром. Далеко не всегда по миру игры хочется путешествовать пешком, однако механика быстрого перемещения открывается в игре далеко не сразу.

Как открыть быстрое перемещение в Crimson Desert

При исследовании мира вы заметите на карте серые зоны со знаком вопроса. Иногда это места с пещерами и загадками, иногда — с точками быстрого перемещения. Обычно это каменный круг, на котором нужно постоять . Также перемещаться можно от столбов с артефактами для прокачки.

Увы, мир огромный, а порталов в нём катастрофически мало. Поэтому либо скачите в нужное место на лошади, либо телепортируйтесь к Бездне. Это летающие острова, с которых можно десантироваться поближе к точке интереса.