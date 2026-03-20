Death Stranding 2 обошла рекорд первой части в Steam — более 55 тысяч игроков

Портал SteamDB опубликовал статистику онлайна Death Stranding 2: On the Beach на ПК. В день релиза игра достигла более 55 тыс. одновременных игроков.

Таким образом, онлайн сиквела в Steam значительно обогнал показатели первой части. В 2020 году, когда на ПК вышла оригинальная Death Stranding, она достигла 32,4 тыс. одновременных игроков, а версия Director's Cut — 22 тыс. пользователей. Сиквел также высоко оценили в Steam — сейчас у проекта 96% положительных отзывов.

События Death Stranding 2 разворачиваются через 11 месяцев после финала первой части. Главный герой Сэм живёт вместе с Лу и заботится о ней изо всех сил. Герою предстоит вновь отправиться в опасное приключение, чтобы восстанавливать связи уже в Мексике и Австралии. Проект вышел летом 2025 года на PS5 и получил очень высокие отзывы от критиков и геймеров.