Crimson Desert (Кримсон Десерт) — как решить загадку в каменной комнате дракона, награда, гайд

Crimson Desert — как решить загадку в каменной комнате дракона
Одной из первых загадок в Crimson Desert станет таинственная каменная комната дракона. Какой-то большой награды за неё не ожидайте — за её прохождение героя ждёт артефакт для прокачки и заодно точка быстрого перемещения. Впрочем, на ранних порах и эта награда покажется достойной.

Как решить загадку в каменной комнате дракона в Crimson Desert

В углублении посреди комнаты есть три диска, их можно крутить. Поставьте диски в положение как на скриншотах. После этого дверь откроется и вы получите награду.

Левый диск

Фото: Pearl Abyss

Центральный диск

Фото: Pearl Abyss

Правый диск

Фото: Pearl Abyss

Мы также подготовили большой и наглядный гайд с другими загадками и важными механиками Crimson Desert.

Материалы по теме
Crimson Desert: большой гайд для новичков. Как сэкономить ваши нервы и время
