Crimson Desert — как победить Багрового тумана и Тенебрума

В Crimson Desert встречаются боссы, которых не берёт ни клинок, ни стрелы. Сначала кажется, что ты пришёл на бой без какой-то важной способности, однако дело оказывается куда проще.

Как победить Багрового тумана и Тенебрума в Crimson Desert

Для победы над подобными боссами необходимо использовать удар ладонью (R3 или нажатие колёсика мыши). После него у Багрового тумана потихоньку заполняется шкала ошеломления. В какой-то момент он свалится на землю и будет уязвим для атак мечом.

Битва ладонью в Crimson Desert Фото: Pearl Abyss

С Тенебрумом тоже работает удар ладонью. Нюанс в том, что враг летает, но здесь герой может парить, потому что из земли дует ветер. Поэтому летите к Тенебруму и бейте его ладонью.