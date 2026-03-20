«Чуть не сошёл с ума». Роберт Паттинсон сильно нервничал на «Оскаре»-2026

В шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» гостем стал знаменитый актёр Роберт Паттинсон («Бэтмен»). Он рассказал о прошедшей церемонии вручения премии «Оскар»-2026, на которой он вручал одну из наград.

По словам Паттинсона, он готовился к выходу на сцену, когда Зендея сказала, что у него выперла вена на лбу. Заявление заставило нервничать актёра, но деваться было уже некуда.

По какой-то причине моя тревожность становится всё хуже, хуже и хуже. И вот на «Оскаре» на самом деле всё было нормально, но тут Зендея говорит мне прямо перед тем, как нам выходить на сцену: «У тебя сейчас вена на лбу прямо очень сильно выпирает». И я такой: «Что?!» А нам в этот момент говорят: «Ваш выход!» И я буквально всё время, пока стоял там на сцене, пытался просто себя успокоить. Только об этом и думал. Чуть не отправился в психушку.

Паттинсон отметил, что ситуация кажется теперь забавной, Зендея на самом деле хотела пошутить над ним. Однако в тот момент актёр был уверен, что ему понадобится психиатрическое лечение.

Зендея и Роберт Паттинсон исполнили главные роли в фильме «Вот это драма!», который выйдет в России уже 9 апреля. На прошедшей церемонии артисты вместе вручали премию «Оскар» в категории «Лучший режиссёр» — награду получил постановщик фильма «Битва за битвой» Пол Томас Андерсон.