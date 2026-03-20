Crimson Desert (Кримсон Десерт) — как правильно готовить, гайд по готовке, рецепты

Crimson Desert — как правильно готовить и где искать рецепты
Готовка — одна из важнейших механик Crimson Desert. В теории создавать новые блюда можно случайным образом, закидывая всё подряд в котелок, однако это редко приводит к чему-то дельному.

Как правильно готовить в Crimson Desert

Самый надёжный вариант — искать рецепты блюд. Они разбросаны повсюду, в том числе в стартовом городе. На мини-карте рецепты помечаются символом свитка, старайтесь не пропускать их и коллекционировать.

Фото: Pearl Abyss

Возьмите такой свиток, присмотритесь к нему (Ctrl на клавиатуре или L1 на геймпаде) — и готово. Теперь при взаимодействии с котлом появится новое блюдо. К слову, рецепты можно продавать, за редкие свитки торговцы готовы отдать внушительную сумму.

Crimson Desert: большой гайд для новичков. Как сэкономить ваши нервы и время
Crimson Desert: большой гайд для новичков. Как сэкономить ваши нервы и время
