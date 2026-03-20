Crimson Desert — как эффективно добывать ресурсы для лагеря

Лагерь — важное место в Crimson Desert. В теории вы можете закидывать в лагерь ресурсы из инвентаря: еду, древесину, мечи, золото и прочее. Но это даёт мало бонусов, и лишние вещи лучше бы продать торговцу.

Как добывать ресурсы для лагеря в Crimson Desert

Лучше всего отправлять за ресурсами подчинённых. Для этого откройте карту и перейдите в режим, где отображается всё. Там вы увидите много зданий, над которыми висят символы скота, топора или камня. Дважды кликните по такому месту (или нажмите «треугольник» на геймпаде) и отправьте туда парочку наёмников.

Вот так на карте выглядит добыча ресурсов у подчинённых Фото: Pearl Abyss

Важно: у наёмников свои сильные стороны: один хорошо охраняет, другой — умело добывает дерево. Старайтесь посылать людей на подходящие им занятия, иначе есть риск провала.