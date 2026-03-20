Crimson Desert — как воровать и как заплатить штраф

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Crimson Desert (Кримсон Десерт) — гайд как воровать, последствия и как заплатить штраф

Комментарии

В Crimson Desert есть механика воровства, однако работает она не очень интуитивно. Для этого сначала нужно залезть в свой инвентарь и найти важный предмет для грабежей.

Как воровать в Crimson Desert

По умолчанию кнопка «Украсть» в игре не активна. Чтобы она заработала, наденьте маску. Теперь вы сможете стащить любую ценность — и получить соответствующие последствия.

Маска в инвентаре

Даже когда персонажи не видят ваше преступление, отношения с фракцией всё равно ухудшаются. А если видят, то вы ещё получите штраф и статус «В розыске». Поэтому стремитесь проворачивать тёмные дела как можно аккуратнее и желательно только в крайнем случае.

Как заплатить штраф в Crimson Desert

После серьёзного проступка на вас начнётся охота. Стражники рано или поздно найдут вас, скрутят и отправят в тюрьму. Чтобы избежать этого, действуйте в духе Kingdom Come: загляните в церковь, исповедуйтесь священнику и заплатите штраф. Подходящая церковь найдётся практически в любом городе.

Церковь на карте

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android