Сериал Assassin's Creed развернётся в Древнем Риме — во времена Нерона

Стриминговый сервис Netflix раскрыл место действия будущего сериала Assassin's Creed. Слухи подтвердились — сюжет проекта развернётся в Древнем Риме.

Сериал расскажет о Риме в 64-м году нашей эры. Именно в это время империей правил печально известный Нерон, которого считают ответственным за масштабный пожар, уничтоживший несколько крупных районов. При этом, Netflix пока не разглашал информацию о главных героях и сюжете.

Главные роли в сериале Assassin's Creed исполнят Тоби Уоллес («Эйфория»), Лола Петтикрю («Ничего не говори»), Захари Харт («Острые козырьки»), Лора Маркус («Андор»), Клас Банг («Мастер и Маргарита») и другие актёры. Шоураннерами выступят Роберто Патино («Сыны анархии») и Дэвид Винер (сериал Halo), а режиссёром станет Йохан Ренк («Чернобыль»).

О другом популярном сериале:
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
