Crimson Desert (Кримсон Десерт) — как замаскироваться под врага, как стать своим в лагере, гайд

Crimson Desert — как замаскироваться под врага в духе Hitman
Многие задания в Crimson Desert требуют зачистки аванпостов, лагерей или нахождения на базе врага. Однако это не значит, что их обязательно убивать — для этого в игру добавили социальный стелс в духе серии Hitman.

Как замаскироваться под врага в Crimson Desert

Для этого вам нужно надеть два предмета условной банды Блида и сойти за своего. Сгодятся в том числе тканевый доспех и шапка. Если вы всё правильно сделали, то в меню «Подробнее» появится метка об удачной маскировке.

Сообщение об удачной маскировке

Сообщение об удачной маскировке

Фото: Pearl Abyss

Теперь можно спокойно ходить среди врагов и не бояться нападения. Главное — убрать меч и не нападать на противников. После этого стащить какой-нибудь предмет из лагеря не составит труда.

Материалы по теме
Crimson Desert: большой гайд для новичков. Как сэкономить ваши нервы и время
