Crimson Desert — как подняться на вершину Звёздного шпиля

В Crimson Desert есть Звёздный шпиль — большая башня, на которую не так-то просто забраться. Для этого нужно решить очередную загадку.

Как подняться на вершину Звёздного шпиля в Crimson Desert

В помещении есть предметы, которые надо вставить в круги на стене под загадкой. Все три предмета отмечены фиолетовым цветом на мини-карте.

Теперь нужно поставить верхние круги на стене в нужное положение. Решение простое: повисните на круге, пока он не опустится до нужной отметки. Чтобы добраться до круга, прыгните и нажмите удар ладонью, так вы подлетите выше. Если ударите ладонью дважды, то получите двойной прыжок.

Если случайно опустили объекты ниже, чем надо, то просто вдавите нижние круги в стену. Правильное положение помечено на стенах слева и справа от загадки, но можете просто расставить объекты, как на скриншоте.