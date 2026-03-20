B8 покинула BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

NRG обыграла B8 со счётом 2:0 в первом раунде нижней сетки группы A на BLAST Open Rotterdam: 13:6 на Inferno и 13:9 — на Ancient. Для B8 турнир завершился.

На обеих картах NRG забирала крупное преимущество в первой половине. На Inferno американцы выиграли девять раундов подряд на стороне атаки после выигранного форс-бая во втором раунде. На Ancient NRG повела 10:2 к перерыву благодаря игре Майкла Grim Уинси и Джоша oSee Ома. B8 пыталась отыграться после смены сторон, однако Grim закрыл вопрос клатчем 1v3.

NRG продолжит борьбу во втором раунде нижней сетки — соперником американцев станет проигравший пары Aurora — FURIA. BLAST Open Rotterdam проходит с 18 по 29 марта.