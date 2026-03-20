Раскрыт сюжет третьего сезона «Большой маленькой лжи» от HBO

Издание USA Today взяло интервью у автора романа «Большая маленькая ложь» Лианы Мориарти. Она рассказала о предстоящем продолжении книги, которое ляжет в основу третьего сезона сериала-экранизации.

Так, сюжет продолжения развернётся спустя 10 лет после окончания второго сезона. Дети главных героинь уже учатся в старшей школе, где пытаются бороться с подростковыми проблемами. В один момент директор школы получает по почте отрезанный человеческий палец, что приводит в гнев родителей.

Параллельно Мэри Луиз (Мэрил Стрип), свекровь Селесты (Николь Кидман), начинает вести себя странно — люди не понимают, скрывает ли она что-то зловещее или же просто страдает старческой забывчивостью. В третьем сезоне Мадлен (Риз Уизерспун) столкнётся с самым большим испытанием в своей жизни, Джейн (Шейлин Вудли) — находится на распутье в своём браке, а Бонни (Зои Кравиц) — отказывается от йоги. При этом Рената (Лора Дерн) наконец начинает жить полной жизнью.

В один момент школьники замечают, что по образовательному учреждению бродит странный мужчина, задающий якобы невинные вопросы. Ситуация заставляет старых подруг вновь объединиться.

Дата выхода третьего сезона «Большой маленькой лжи» пока неизвестна. Сценарий первого эпизода напишет Франческа Слоун — одна из создательниц сериала «Мистер и миссис Смит». Она также выступит ведущим продюсером шоу вместе с исполнительницами главных ролей Николь Кидман и Риз Уизерспун.