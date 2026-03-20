«Смело и жестоко»: первые критики хвалят хоррор «Они придут за тобой» от Кирилла Соколова

27 марта состоится премьера фильма «Они придут за тобой» — хоррора от российского режиссёра Кирилла Соколова («Папа, сдохни»). Первые критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 76% свежести.

Обозреватели хвалят ленту за обилие жестокости и юмора: некоторые сравнивают фильм с культовыми «Зловещими мертвецами» Сэма Рэйми. Критики также отметили удачный темп картины, который за полтора часа не успевает надоесть. Ругают «Они придут за тобой» за слишком слабый финал и отсутствие креативности в некоторых сценах.

Что пишут критики про хоррор «Они придут за тобой»:

«Они придут за тобой» — это фильм, который не боится идти своим собственным, немного китчевым, жестоким и остроумным путём. Это тот самый смелый шаг, которого все всегда ждут от подобного жанра. Этот фильм — как укол адреналина прямо в сердце.

Этот наполненный энергией, залитый кровью комедийный хоррор-боевик — настоящая культовая классика, которая вот-вот расцветёт. Чем меньше знаешь про фильм, тем лучше. Фильм вызывает прилив адреналина и при этом полон душевности.

Безумная кровавая феерия «Зловещих мертвецов 2» Сэма Рейми пронизывает всю остросюжетную комедию ужасов Кирилла Соколова. Однако вместо незадачливого героя в фильме «Они придут за тобой» появляется неудержимая сила природы в лице Зази Битц.

В конечном счёте фильму просто не хватает креативности или уверенности, чтобы устранить многочисленные недостатки.

Отсутствие визуальной целостности и странный финал мешают насладиться вихрем кулаков, пуль, фантастических сражений и мечом, обладающим силой, подобной катане, разрезающим тела пополам.

Фильм ужасов «Они придут за тобой» расскажет о домработнице, которая откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Поначалу новые хозяева кажутся нормальными. Однако, сама того не подозревая, героиня попадает в тайное общество, которое несёт ответственность за исчезновение людей. Главную роль исполнила Зази Битц («Джокер»).