Умер Чак Норрис, звезда «Крутого Уокера» и «Одинокого волка Маккуэйда»

Издание Variety сообщило о смерти знаменитого актёра Чака Норриса. Звезда боевиков скончался в возрасте 86 лет.

Семья артиста сообщила, что накануне его госпитализировали на Гавайях. Обстоятельств смерти пока не раскрывают. Родственники Норриса отметили, что актёр обрёл покой в окружении близких людей.

Мы хотим сохранить обстоятельства в тайне. Но пожалуйста, знайте, что он был окружён своей семьёй и обрёл покой.

Чак Норрис работал в киноиндустрии на протяжении более 50 лет. За это время он принял участие в съёмках свыше 50 фильмов и сериалов. Больше всего зрителям он запомнился по ролям в таких культовых проектах, как «Крутой Уокер» и «Одинокий волк Маккуэйд». Легенда боевиков также был мастером боевых искусств.