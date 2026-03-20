Продажи Crimson Desert достигли 2 млн копий в день релиза
Студия Pearl Abyss сообщила, что продажи их новой игры Crimson Desert достигли 2 млн копий. Такого результата проекта добился меньше чем за день с момента выхода.

Фото: Pearl Abyss

Разработчики также поблагодарили поклонников, которые приобрели игру. Они отметили, что будут внимательно прислушиваться к игрокам и работать над улучшением проекта.

Мы невероятно рады сообщить, что игра Crimson Desert разошлась тиражом в 2 млн копий по всему миру. Огромное спасибо нашим поклонникам, сообществу и всем, кто присоединился к нам. Мы будем внимательно прислушиваться к многочисленным отзывам сообщества и работать над быстрыми улучшениями, делая всё возможное, чтобы предстоящее путешествие стало ещё более приятным для наших игроков.

Релиз Crimson Desert состоялся 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект доступен с русскими субтитрами. Игра рассказывает о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя.

