Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Проект «Конец света» с Райаном Гослингом собрал рекордные $ 12 млн на предпоказах

«Проект «Конец света» с Райаном Гослингом собрал рекордные $ 12 млн на предпоказах
Издание Variety сообщило, что фильм «Проект «Конец света» собрал $ 12 млн на предпоказах. Таким образом, научно-фантастическая лента показала самый высокий результат по сборам на предварительных сеансах в 2026 году.

Предыдущим рекордсменом выступил хоррор «Крик 7» — он собрал $ 7,8 млн ещё до старта в мировом прокате. Если учитывать, что «Проекту «Конец света» прогнозируют сборы за первые выходные в $ 65 млн, картина может показать самый успешный старт для компании Amazon MGM.

«Проект «Конец света» вышел в мировом прокате 19 марта. Лента рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи. Главную роль исполнил Райан Гослинг («Барби»).

