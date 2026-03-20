Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Kyousuke сыграет за Falcons против NAVI на BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

Комментарии

Team Falcons объявила о возвращении Максима kyousuke Лукина в стартовый состав. Россиянин прибыл в Копенгаген и выйдет на матч с Natus Vincere 20 марта.

Kyousuke пропустил стартовый матч турнира из-за визовых проблем — его заменял игрок академии Матей NucleonZ Трайкоски, который провёл серию с NRG с рейтингом 1,17. Falcons выиграла тот матч 2:0.

Визовые проблемы преследуют kyousuke на протяжении всего сезона. Ранее россиянин также пропустил BLAST Bounty Finals.

Falcons не выигрывала турниры с PGL Bucharest в апреле 2025 года. В 2026-м команда заняла второе место на BLAST Bounty Finals, седьмое-восьмое на IEM Krakow и пятое-восьмое – на PGL Cluj-Napoca. BLAST Open Rotterdam проходит с 18 по 29 марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android