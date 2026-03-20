Kyousuke сыграет за Falcons против NAVI на BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

Team Falcons объявила о возвращении Максима kyousuke Лукина в стартовый состав. Россиянин прибыл в Копенгаген и выйдет на матч с Natus Vincere 20 марта.

Kyousuke пропустил стартовый матч турнира из-за визовых проблем — его заменял игрок академии Матей NucleonZ Трайкоски, который провёл серию с NRG с рейтингом 1,17. Falcons выиграла тот матч 2:0.

Визовые проблемы преследуют kyousuke на протяжении всего сезона. Ранее россиянин также пропустил BLAST Bounty Finals.

Falcons не выигрывала турниры с PGL Bucharest в апреле 2025 года. В 2026-м команда заняла второе место на BLAST Bounty Finals, седьмое-восьмое на IEM Krakow и пятое-восьмое – на PGL Cluj-Napoca. BLAST Open Rotterdam проходит с 18 по 29 марта.