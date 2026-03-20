TYLOO выбила FaZe Clan из BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

FaZe Clan покинула BLAST Open Rotterdam на 13-16-м месте, уступив китайской TYLOO со счётом 1:2: 11:13 на Mirage, 13:8 на Ancient и 11:13 – на Overpass. На момент матча TYLOO занимала 102-е место в рейтинге VRS.
Лучшим игроком серии стал Ян JamYoung И с рейтингом 1,25. FaZe забрала Ancient, однако на Mirage и Overpass не смогла закрыть карты, проиграв обе с одинаковым счётом 11:13.
Для команды Финна karrigan Андерсена это лишь третья победа в 14 сериях в 2026 году. После поражения FaZe опустилась на 19-ю строчку VRS — позиции команды перед мэйджором в Кёльне находятся под угрозой. TYLOO поднялась на 82-е место и прошла в полуфинал нижней сетки группы, где встретится с проигравшим пары Falcons — NAVI.