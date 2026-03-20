«Нам будет тебя не хватать»: звёзды боевиков почтили память Чака Норриса

20 марта скончался знаменитый актёр Чак Норрис. После этого другие звёзды боевиков почтили память артиста на своих страницах в соцсетях.

Трогательный пост опубликовал Дольф Лундгрен («Рокки 4»). Он заявил, что всегда считал Норриса образцом для подражания.

Чак Норрис — чемпион. С тех пор как я был молодым мастером боевых искусств, а позже начал сниматься в кино, я всегда считал его образцом для подражания. Человеком, который обладал уважением, смирением и силой, необходимыми для настоящего мужчины. Нам будет тебя не хватать, мой друг.

Память Норриса также почтил актёр и мастер боевых искусств Лоренцо Ламас («Фехтовальщик»). Он передал свои соболезнования семье умершего артиста.

Мои молитвы Джине, Аарону и всей его семье. Остерегайся, злой мир, у твоих ворот стоит ангел, несущий ответственность. Чак Норрис не просто получит крылья — он отомстит.

Знаменитый актёр Жан-Клод Ван Дамм заявил, что Чак Норрис никогда не будет забыт. Он отметил, что знал артиста с первых дней и уважал его.

Глубокие соболезнования в связи с кончиной моего друга Чака Норриса. Мы знали друг друга с первых дней, и я всегда уважал его. Моё сердце и молитвы с его семьёй. Он никогда не будет забыт.

Память Чака Норриса почтили не только звёзды боевиков. Легендарный писатель Стивен Кинг назвал самые любимые мемы, связанные с брутальностью артиста.

Моя любимая шутка про Чака Норриса: Чак не смывает воду в унитазе — он её до смерти пугает. Серьёзно, я считал его великолепным. «Безмолвный гнев» до смерти напугал меня и моих сыновей.

Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. За свою жизнь он сыграл в более 50 сериалах и фильмах, а самыми знаменитыми его работами стали проекты «Крутой Уокер», «Путь дракона» и «Одинокий волк Маккуэйд».