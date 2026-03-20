Автор «Ходячего замка» Хаяо Миядзаки не планирует уходить на пенсию

Японское издание ManTan Web взяло интервью у Горо Миядзаки — сына легендарного мультипликатора Хаяо Миядзаки («Ходячий замок»). Он рассказал о планах своего 85-летнего отца.

По словам Горо, автор знаменитых аниме-фильмов всё ещё невероятно энергичен, несмотря на возраст. Миядзаки уже работает над новыми проектами в студии Ghibli и не собирается уходить на пенсию.

Хаяо Миядзаки исполнилось 85 лет в январе этого года, и я думал, что он скоро состарится, но это совсем не так; он невероятно энергичен. Почему он такой энергичный? Результаты его анализов крови лучше моих.

Пока неизвестно, какой будет следующая картина Хаяо Миядзаки. Предыдущей его работой был аниме-фильм «Мальчик и птица». Лента рассказывает о мальчике по имени Махито, который переживает гибель матери. В один момент его начинает донимать серая цапля, которая внезапно получает способность говорить. Птица пообещала герою, что отведёт его к умершей маме. Картину высоко оценили критики, а на премии «Оскар» она получила награду в категории «Лучший анимационный фильм».