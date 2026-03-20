Natus Vincere прошла в плей-офф BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

Natus Vincere одержала победу над Team Falcons со счётом 2:1 в матче за выход в плей-офф BLAST Open Rotterdam — 9:13 на Mirage, 13:9 на Inferno и 13:9 на Dust2. NAVI стала первой командой, обеспечившей себе место в плей-офф.

CS 2. BLAST Open Spring 2026 . Группа A. 1/2 финала (верхняя сетка)
20 марта 2026, пятница. 20:15 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 1
Team Falcons

На Mirage Falcons уверенно забрала карту 13:9, однако NAVI выровняла серию на Inferno с тем же счётом. На решающей карте Dust2 Falcons оформила камбэк с 2:6 до 9:6, но не смогла удержать преимущество — NAVI забрала семь раундов подряд и закрыла карту.

Лучшим игроком серии со стороны NAVI стал Дрин makazze Шакири с рейтингом 1,32. В Falcons выделился Илья m0NESY Осипов — 48 фрагов при 37 смертях. Для Максима kyousuke Лукина это был первый матч на турнире после решения визовых проблем — он завершил серию со счётом 41-44.

NAVI сыграет за посев в плей-офф с победителем пары FURIA — Aurora. Falcons опустилась в нижнюю сетку, где встретится с TYLOO. BLAST Open Rotterdam проходит с 18 по 29 марта.

