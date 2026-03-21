Расписание четвёртого дня групповой стадии BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 21 марта, продолжается групповая стадия BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группе.

Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на пятницу, 21 марта

14:00. Team Liquid (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Европа);
16:30. MOUZ (Европа) — 9z (Южная Америка);
19:00. Team Spirit (Россия)PARIVISION (Россия);
21:30. Team Vitality (Европа) — The MongolZ (Монголия).

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Natus Vincere прошла в плей-офф BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2
