Расписание четвёртого дня групповой стадии BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 21 марта, продолжается групповая стадия BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группе.

Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на пятницу, 21 марта

14:00. Team Liquid (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Европа);

16:30. MOUZ (Европа) — 9z (Южная Америка);

19:00. Team Spirit (Россия) — PARIVISION (Россия);

21:30. Team Vitality (Европа) — The MongolZ (Монголия).

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.