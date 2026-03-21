Зрители оценили хоррор «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг на уровне первой части

20 марта состоялась премьера фильма «Я иду искать 2» — продолжения знаменитого хоррора, с Самарой Уивинг («Ночь с психопатом») в главной роли. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «В+». Точно также зрители оценили первую часть, вышедшую в 2019 году. Кроме того, новый хоррор получил более высокий рейтинг, чем недавние фильмы ужасов «Полутон» (С), «Невеста» (С+) и «Крик 7» (В-).

Первая часть «Я иду искать» рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. В сиквелей ей предстоит победить в более жестокой игре.