Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили хоррор «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг на уровне первой части

Комментарии

20 марта состоялась премьера фильма «Я иду искать 2» — продолжения знаменитого хоррора, с Самарой Уивинг («Ночь с психопатом») в главной роли. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «В+». Точно также зрители оценили первую часть, вышедшую в 2019 году. Кроме того, новый хоррор получил более высокий рейтинг, чем недавние фильмы ужасов «Полутон» (С), «Невеста» (С+) и «Крик 7» (В-).

Фото: CinemaScore

Первая часть «Я иду искать» рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. В сиквелей ей предстоит победить в более жестокой игре.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android