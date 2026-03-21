Стало известно, кто сыграет Льва и Яру в третьем сезоне «Одних из нас»

Комментарии

Издание Deadline сообщило, что в актёрском составе третьего сезона сериала «Одни из нас» произошло пополнение. К проекту присоединились Кириана Краттер («Звездные войны: Опорная команда») и Мишель Мао («Бриджертоны»).

Артистки исполнят Льва и Яру, соответственно. Персонажи знакомы геймерам по игре The Last of Us 2, где они сыграли важную роль в сюжете.

Третий сезон «Одних из нас», который продолжит экранизировать игру The Last of Us 2, планируют выпустить в 2027 году. Ранее авторы сериала сообщали, что предстоящие эпизоды сконцентрируются на истории Эбби, которую играет Кейтлин Дивер. Именно она по сюжету должна встретиться с Львом и Ярой, которые будут помогать ей выжить.

