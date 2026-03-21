Деми Мур выложила трогательные фото с Брюсом Уиллисом — в честь его 71-летия

Знаменитая актриса Деми Мур выложила трогательные фото со своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети.

Фото: Соцсети Деми Мур

На фото запечатлён сам артист, который обнимает свою внучку Луэтту. Мур выложила фотографии с Уиллисом в честь его дня рождения — ему исполнился 71 год.

Всё, что тебе нужно, — это любовь. С днём рождения, Брюс Уиллис!

Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию в 2020 году — из-за заболевания у него возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. С тех пор состояние культового артиста постепенно ухудшается: он начал забывать своих самых близких родственников и постепенно теряет способность вести связную речь. Ранее жена артиста Эмма Хемминг Уиллис заявила, что сам Брюс не осознаёт, что у него деменция.