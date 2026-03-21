Зрители оценили «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом на уровне «Дюны 2»

20 марта состоялась мировая премьера фильма «Проект «Конец света» — научно-фантастической картины, с Райаном Гослингом («Барби») в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Проект получил оценку «А». Таким образом, лента понравилась зрителям больше, чем другая знаменитая научно-фантастическая картина — «Дюна» (А-) Дени Вильнёва. Кроме того, ленту оценили на уровне «Дюны: Часть вторая». Критики также остались в восторге от фильма: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 95% свежести.

Фото: CinemaScore

«Проект «Аве Мария» повествует об учёном Райланде Грейсе, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

