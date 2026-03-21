«С каждым турниром становлюсь его фанатом». Chopper — о makazze из NAVI в CS 2

«С каждым турниром становлюсь его фанатом». Chopper — о makazze из NAVI в CS 2
Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков на стриме высказался об игроке Natus Vincere Дрине makazze Шакири.

По словам Вишнякова, его всё больше впечатляет агрессивный стиль игры рифлера и то, как тиммейты подстраиваются под него.

Смотрю на makazze, с каждым чемпом начинаю становиться небольшим фанатом этого игрока. Мне нравится, как он не боится, агрессивно всё делает, и довольно логически тиммейты под него играют, чётко всё.

Makazze выступает за основной состав NAVI с июня 2025 года — он был переведён из академии клуба. В марте 2026-го косовский рифлер стал MVP ESL Pro League Season 23 с рейтингом 1,38 за девять карт — первый игрок из Косово, получивший эту награду от HLTV.

