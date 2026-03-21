«Как мой старший брат»: Том Холланд — о Карателе в «Человеке-пауке: Новый день»

Знаменитый актёр Том Холланд посетил небоскрёб Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке в день выхода трейлера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Во время визита он поделился деталями предстоящей супергеройской картины.

По словам актёра, отношения Карателя и главного героя в предстоящей картины получились «забавными». Холланд считает, что персонажи соперничают, словно они братья. Артист назвал динамику между героями самой интересной среди тех, что показывали в прошлых фильмах про Человека-паука.

Фрэнк и Питер очень забавные. Их взаимоотношения превратились в соперничество старшего и младшего братьев. Возможно, это самая интересная динамика отношений между Человеком-пауком и другим персонажем, которую я когда-либо видел.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец».