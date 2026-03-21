Тимоти Шаламе сыграет в экранизации книги «Детская площадка» про ИИ

Издание Deadline сообщило, что кинокомпания Warner Bros. начала разработку фильма Playground («Детская площадка»). Главную роль исполнит звезда «Марти Великолепного» и «Дюны» Тимоти Шаламе.

Артист также выступит одним из продюсеров ленты. При этом дата премьеры пока неизвестна — Warner Bros. только недавно заключила сделку на счёт экранизации.

Книга Playground писателя Ричарда Пауэрса вышла в 2024 году и стала бестселлером. Произведение рассказывает о группе друзей, который заканчивают университет и попадают в Кремневую дoлину, где вместе работают над своим проектом. Роман посвящён не только теме дружбы, но и развитию искусственного интеллекта в мире.