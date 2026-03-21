Crimson Desert получит патч с исправленным управлением

Студия Pearl Abyss сообщила, что изучает отзывы игроков в CrimsonDesert и старается решить проблемы. Так, разработчики обратили внимание на жалобы пользователей насчёт перегруженности управления.

Авторы игры отметили, что знают о дискомфорте от управления. Сейчас они готовят патч, который исправит проблему. Разработчики также извинились за то, что пользователи, играющие на клавиатуре, не получили удовлетворительный опыт от проекта.

С момента запуска мы внимательно прислушивались к вашим отзывам и делали всё возможное, чтобы улучшить игру. В частности, мы знаем о неудобствах, которые испытывали многие игроки из-за управления, и теперь готовим патч для решения этой проблемы. Мы также хотим извиниться за то, что не смогли обеспечить игрокам, использующим клавиатуру и мышь, удовлетворительный игровой процесс.

Crimson Desert вышла 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра рассказывает о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя.

Как играть в Crimson Desert:
Crimson Desert: большой гайд для новичков. Как сэкономить ваши нервы и время
