«Лучшее аниме в мире»: зрители в восторге от перезапуска «Невероятных приключений ДжоДжо»

19 марта на стриминговом сервисе Netflix стартовала седьмая часть аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» — перезапуска культового шоу. Многие зрители уже оценили первый эпизод и оказались в восторге от него.

Так, первая серия получила 9,9 балла из 10 на агрегаторе IMDb. Кроме того, на популярном сайте MyAnimeList эпизод оценили на 9,31 балла — самый высокий рейтинг за всю историю аниме-сериалов. Большинство хвалят буквально все аспекты шоу: режиссуру, анимации, юмор и сюжет. Отдельно зрители отмечают шикарную заставку, называя её лучшей за всю историю аниме. При этом некоторым классический юмор «Невероятных приключений ДжоДжо» не понравился — пишут, что сериал может понравиться только самым преданным фанатам.

Что пишут зрители про первый эпизод перезапуска «Невероятных приключений ДжоДжо»:

Лучший первый эпизод в аниме-сериалах. Честно говоря, это лучшее вступление к любому шоу за всю историю. Саундтрек просто невероятный, все песни звучат уникально и здорово. Анимация на высшем уровне, темп отличный и держит в напряжении все 48 минут серии.

Адаптация манги в аниме оказалась на удивление хорошо выдержана по темпу. Каждый момент был захватывающим, и даже не начинайте говорить о звуке — звукорежиссёр выложился на полную.

Идеальный первый эпизод. Он прекрасно адаптирован для сериала по манге. Сохранён фирменный стиль «Невероятных приключений ДжоДжо», с цветовыми решениями, звуковым оформлением и очень детальным дизайном персонажей и их характеров.

Невозможно описать словами величие этого аниме — абсолютный шедевр. Первый эпизод «Гонки Стального Шара» создаёт ощущение, будто вы попадаете в нечто гораздо большее, чем типичная заставка аниме — он смелый, атмосферный и мгновенно захватывает. С самых первых мгновений чувствуется, что это не просто очередная история; это тщательно выстроенное, продуманное и стильное произведение.

Этот эпизод — полнейший мусор, и меня поражает, что люди ставят ему высокую оценку только потому, что это аниме. Аниме настолько переоценено, что это просто безумие. Даже если бы у аниме был приличный сюжет (хотя у этого его нет), его всё равно бы испортила отвратительная режиссура. От этого сериала у меня мозги отваливаются.

События седьмой части «Невероятных приключений ДжоДжо» разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн. При этом дата выхода следующего эпизода пока неизвестна.