Counter-Strike 1.6 перенесли в браузер — доступны 33 карты и мультиплеер

Команда DosZone Team выпустила браузерную версию Counter-Strike 1.6. Проект разрабатывался около полугода и прошёл двухнедельное тестирование с участием игроков.

Веб-порт работает на движке Xash3D с доработками команды и доступен бесплатно — без рекламы и встроенных платежей. В версии представлены 33 карты, включая de_dust2, cs_office, assault и fy_pool_day. Поддерживаются боты и мультиплеер на ПК и мобильных устройствах.

Ключевая особенность — player-to-player-система серверов, ранее обкатанная в браузерной Half-Life Deathmatch. Игроки создают публичные или приватные комнаты без выделенных серверов. При выходе хоста управление автоматически передаётся другому участнику — матч продолжается без прерываний. При запуске серверов с ботами возможны кратковременные зависания из-за расчёта маршрутов.

Ранее DosZone Team перенесла в браузер «Героев Меча и Магии III», GTA: Vice City, DOOM и Quake.