G2 разгромила Gen.G и сыграет в финале First Stand 2026 по LoL

G2 Esports обыграла Gen.G со счётом 3:0 в полуфинале First Stand 2026 по League of Legends и вышла в гранд-финал турнира. Действующие чемпионы покинули турнир на 3-4-м месте.
Победа стала исторической для региона EMEA: европейские команды проиграли 19 серий подряд корейским коллективам в формате best-of-5. Последняя победа датировалась четвертьфиналом Worlds 2020 — тогда G2 Esports обыграла именно Gen.G. С того момента прошло 1979 дней.
Ранее в четвертьфинале G2 всухую обыграла BNK FearX — вторую команду LCK-региона на турнире. На групповом этапе выделились Серген BrokenBlade Челик и Стивен Hans Sama Лив. Gen.G до полуфинала не проиграла ни одной карты на турнире и потерпела лишь два поражения за весь сезон 2026 года в 28 матчах.
В гранд-финале G2 сыграет с победителем пары BLG — JD Gaming. First Stand 2026 проходит с 16 по 22 марта в Сан-Паулу с призовым фондом $ 1 млн.