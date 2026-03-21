Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
G2 разгромила Gen.G и сыграет в финале First Stand 2026 по LoL

Комментарии

G2 Esports обыграла Gen.G со счётом 3:0 в полуфинале First Stand 2026 по League of Legends и вышла в гранд-финал турнира. Действующие чемпионы покинули турнир на 3-4-м месте.

Победа стала исторической для региона EMEA: европейские команды проиграли 19 серий подряд корейским коллективам в формате best-of-5. Последняя победа датировалась четвертьфиналом Worlds 2020 — тогда G2 Esports обыграла именно Gen.G. С того момента прошло 1979 дней.

Ранее в четвертьфинале G2 всухую обыграла BNK FearX — вторую команду LCK-региона на турнире. На групповом этапе выделились Серген BrokenBlade Челик и Стивен Hans Sama Лив. Gen.G до полуфинала не проиграла ни одной карты на турнире и потерпела лишь два поражения за весь сезон 2026 года в 28 матчах.

В гранд-финале G2 сыграет с победителем пары BLG — JD Gaming. First Stand 2026 проходит с 16 по 22 марта в Сан-Паулу с призовым фондом $ 1 млн.

