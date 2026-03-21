Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION разгромила Spirit и вышла в плей-офф BLAST Open Rotterdam в CS 2

Комментарии

PARIVISION обыграла Team Spirit со счётом 2:0 на BLAST Open Rotterdam — 13:3 на Anubis и 13:8 на Ancient. Команда Джами Jame Али присоединилась к NAVI и Aurora в числе участников плей-офф. Для PARIVISION это вторая победа подряд над Spirit — первая была на BLAST Bounty Winter.

CS 2. BLAST Open Spring 2026 . Группа B. 1/2 финала (верхняя сетка)
21 марта 2026, суббота. 21:35 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
PARIVISION

На Anubis — пике Spirit — PARIVISION доминировала с первого раунда: Владислав xiELO Лысов открыл матч квадрокиллом в пистолетном раунде. Spirit набрала лишь три раунда за всю карту. Несмотря на разгром, Данил donk Крышковец завершил карту с рейтингом 2,05. На Ancient Spirit повела 7:5 к перерыву, но после смены сторон взяла лишь один раунд. xiELO завершил серию с рейтингом 1,50, Иван zweih Гогин — 1,32.

PARIVISION сыграет с победителем пары Vitality — The MongolZ за место в полуфинале 23 марта в 19:00 мск. Spirit опустилась в нижнюю сетку — 22 марта в 21:30 мск команда встретится с 9z, которая ранее выбила MOUZ.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android