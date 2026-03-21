PARIVISION разгромила Spirit и вышла в плей-офф BLAST Open Rotterdam в CS 2

PARIVISION обыграла Team Spirit со счётом 2:0 на BLAST Open Rotterdam — 13:3 на Anubis и 13:8 на Ancient. Команда Джами Jame Али присоединилась к NAVI и Aurora в числе участников плей-офф. Для PARIVISION это вторая победа подряд над Spirit — первая была на BLAST Bounty Winter.
На Anubis — пике Spirit — PARIVISION доминировала с первого раунда: Владислав xiELO Лысов открыл матч квадрокиллом в пистолетном раунде. Spirit набрала лишь три раунда за всю карту. Несмотря на разгром, Данил donk Крышковец завершил карту с рейтингом 2,05. На Ancient Spirit повела 7:5 к перерыву, но после смены сторон взяла лишь один раунд. xiELO завершил серию с рейтингом 1,50, Иван zweih Гогин — 1,32.
PARIVISION сыграет с победителем пары Vitality — The MongolZ за место в полуфинале 23 марта в 19:00 мск. Spirit опустилась в нижнюю сетку — 22 марта в 21:30 мск команда встретится с 9z, которая ранее выбила MOUZ.