Расписание пятого дня групповой стадии BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 22 марта, продолжается групповая стадия BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группе и плей-офф.

Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на воскресенье, 22 марта:

14:00. NRG (США) — FURIA Esports (Южная Америка);

16:30. Team Falcons (Европа) — TYLOO (Китай);

19:00. Team Liquid (Европа) — The MongolZ (Монголия);

21:30. Team Spirit (Россия) — 9z (Южная Америка).

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.